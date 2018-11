Cel puţin cinci persoane au murit şi 18 au fost rănite după ce o maşină a intrat joi într-un grup de copii în faţa unei şcoli din oraşul Huludao, în provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, care nu a precizat dacă persoanele care şi-au pierdut viaţa erau copii, transmite EFE.

Autorităţile chineze l-au reţinut deja pe şoferul vehiculului şi anchetează incidentul care s-a produs la amiază când un număr mare de copii ieşeau de la şcoală.



