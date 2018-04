O masina a cazut in Olt. Fetita de 13 ani, scoasa in stare grava din apa, parintii au murit / VIDEO Doua persoane - o femeie de 46 de ani si un barbat de 53 de ani - aflate in masina care a cazut duminica dimineata in raul Olt, au fost gasite decedate. Fiica lor, in varsta de 13 ani, a supravietuit.

