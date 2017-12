Sue Grafton, prolifica autoare a romanelor incluse în ''Alphabet Series" (''Seria Alfabetului''), printre care se numără ''A" Is for Alibi'', având-o ca personaj principal pe detectiva particulară Kinsey Millhone, a decedat la vârsta de 77 de ani, relatează sâmbătă AFP.

Sue Grafton a pierdut, joi, bătălia pe care a dus-o timp de doi ani cu cancerul, a precizat fiica sa, Jamie, pe pagina de Facebook a scriitoarei.

Autoarea policier a devenit celebră datorită romanelor din ''Alphabet Series". Prima carte inclusă în această serie, ''A" Is for Alibi'', a fost lansată în 1982, iar ultima, "Y is for Yesterday", a apărut în librării în luna august a acestui... citeste mai mult