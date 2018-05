Uzinele Dacia Renault reprezintă o mare realizare a industriei româneşti, care în acest an împlineşte 50 de ani, a declarat joi preşedintele Klaus Iohannis, aflat într-o vizită de lucru în judeţul Argeş.

"Sunt impresionat. Am fost în vizită acum doi ani şi pot să vă spun că progresul este vizibil, clar şi impresionant. Probabil unii ştiu, dar îmi face plăcere să menţionez că Uzinele Dacia produc 3% din PIB-ul României. Este extrem de mult, este o mare uzină, cu o mare tradiţie românească şi astăzi am vizitat unitatea de motoare şi unitatea de asamblare. (...) Este o mare realizare,... citeste mai mult

