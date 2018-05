Actrița Patricia Morison a îndurerat întreg Hollywood-ul, decedând la vârsta de 103 ani. Aceasta era o stea de cinema foarte apreciată de toți colegii săi.

Patricia Morison a murit la vârsta de 103 de ani. Actrița a jucat în zeci de filme, precum Sherlock Holmes și Kiss Me Kate, potrivit evz.ro.

Patricia Morison a avut o carieră de lungă durată la Hollywood încă din timpul celui de-al doilea Război Mondial, dar a jucat și în sute de piese de teatru.

Actrița și-a câștigat celebritatea prin rolul memorabil din 1948 în musicalul lui Cole Porter - Kiss Me, Kate, potrivit The Guardian.