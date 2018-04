Caz fără precedent în sânul bisericii ortodoxe. O mănăstire va fi executată silit în contul datoriilor făcute de fostul stareţ căzut în patima jocurilor de noroc. Mănăstirea Golia din judeţul Iasi are de returnat 50.000 de euro, bani împrumutaţi de fostul stareţ în urmă cu cinci ani. Hotărârea definitivă a fost pronuntaţă de Curtea de Apel Iași, în octombrie anul trecut.

