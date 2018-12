O mama si doi copii, la un pas de moarte, din cauza unei sobe necuratate!

GRAV… O mama si doi copii, un baiat de 13 ani si o fata, in varsta de 10 ani, din localitatea 7 Case, comuna Costesti, au fost transportati in aceasta seara la SJU Vaslui, dupa ce s-au intoxicat cu monixid de carbon. Concret, din cauza unei sobe necuratate, locuinta s-a umplut de fum, iar intreaga familie a fost afectata. Din fericire, mama si cei doi copii erau constienti la sosirea echipajului de pe Ambnulanta, iar acum se afla sub supravegherea medicilor de la Spitalul Judetean, care spun ca... citeste mai mult

