O mamă în vârstă de 41 de ani a fost pusă sub acuzare pentru omor după ce și-ar fi ucis fiul de opt an

Femeia l-a sufocat cu o pernă, potrivit The Sun.

După ce și-a dat seama ce a făcut femeia a sunat la poliție. În fața oamenilor legii a spus că urmează un tratament cu antidepresive.

Când a aflat vestea, tatăl copilului a fost șocat. Femeia a refuzat să fie eliberată pe cauțiune.





