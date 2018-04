O mamă a avut grijă ca fiica ei să afle o ultimă lecție de viață înainte de începerea noului an școlar.

„Înainte de culcare am simțit că trebuie să mai facem ceva. I-am dat un tub de pastă de dinți și o farfurie. Am rugat-o să împrăștie tot tubul pe farfurie. Când a terminat, i-am spus să pună pasta de dinți înapoi în tub.

A încercat și a tot încercat. „E imposibil”, a spus ea.

– Draga mea, să ții minte mereu farfuria asta. Cuvintele tale au putere! O să vezi la școală ce greutate au cuvintele... citeste mai mult

