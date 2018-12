Caz socant la Iasi chiar de 1 Decembrie. O femeie in varsta de 48 de ani din Scobinti a decis sa-si puna capat zilelor inghitind peste o suta de pastile.

Sambata, in jurul orei 18:00, concubinul femeii avea sa ceara ajutorul medicilor dupa ce gasit-o pe aceasta in stare de inconstienta. Femeia este mama unui copil de 16 ani si locuia impreuna cu acesta si cu concubinul ei.

https://www.bzi.ro/exclusiv-o-mama-din-iasi-si-a-anuntat-moartea-pe-facebook-de-1-decembrie-mesajul-ei-de-adio-i-a-ajutat-pe-medici-sa-o-salveze-675327

