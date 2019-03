O luna in plus de vacanta pentru elevi aduce cu ea probleme pentru profesori

Elevii de la liceele tehnologice vor avea o luna in plus de vacanta, conform structurii anului scolar 2019-2020, aprobata de Ministerul Educatiei. Totusi, daca pentru elevi este un motiv de bucurie, pentru profesori este unul de ingrijorare, deoarece reducerea unui numar foarte mare de ore poate duce la disparitia posturilor.

Conform ordinului ministrului Ecaterina Andronescu referitor la structura anului scolar 2019-2020, la toate liceele tehnologice si la scolile profesionale elevii vor avea doar 37 de saptamani de scoala, in loc de 41, cum erau pana in prezent.

