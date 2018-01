Veteranul jurnalist de televiziune David Letterman, prezentatorul unor talk-show-uri nocturne extrem de populare, va reveni în această industrie pe 12 ianuarie cu o emisiune nouă, produsă şi difuzată de platforma online Netflix, al cărei prim invitat va fi fostul preşedinte american Barack Obama, au anunţat vineri reprezentanţii companiei de streaming video, citaţi de Reuters.

Noul talk-show, intitulat "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman", reprezintă o serie de şase emisiuni, care vor conţine interviuri... citeste mai mult