Gafă uriaşă făcută de realizatorii celebrei emisiuni "The Price Is Right" (Preţul Corect) din SUA. Daniell, o concurentă aflată în scaun cu rotile a participat la ultima ediţie a show-ului şi a reuşit să câştige două premii. Momentul în care...

Pro Sport, 10 Mai 2015