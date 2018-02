O jurnalistă bolnavă de cancer la sân, Miriam Eugenia Soare, a trecut printr-o experiență cumplită în spitalele din Germania, unde s-a dus pentru a urma un tratament.

Junalista a povestit că a trebuit să aștepte ore întregi pentru a beneficia de îngrijiri medicale.

”Sper că până la moarte să nu mai ajung vreodată în Germania. Nu mai vreau nici limba să o aud, nici calmul lor să-l mai văd, vreau să uit că am trecut vreodată pe aici. Am stat de la ora 15,48 până la 23,10, cu febra 39, la camera de gardă, la urgenţa unuia dintre cele mai mari spitale din Hamburg, rugându-mă de ei să-mi facă un antitermic intravenos. Şi asta în condiţiile în care am... citeste mai mult

