Joi, 22 Martie, 17:51

Letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA, s-a arătat impresionată de jocul prestat de prietena sa Sorana Cîrstea și consideră că aceasta poate urca în top 20 foarte curând.

"Sorana este o jucătoare foarte bună. Are un stil agresiv și cred că poate evolua foarte bine la un nivel ridicat în viitorul apropiat", a declarat Ostapenko la TV Digi Sport.

"E o fată grozavă. Suntem prietene foarte apropiate. Anul trecut, m-a vizitat la Riga. Am petrecut un timp minunat împreună. Şi aici şi la Indian Wells am mers împreună la cină. Nu ştiu cum am... citeste mai mult