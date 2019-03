Potrivit Cristinei Kashyap, comisar șef CJGM, proiectul va fi implementat în decurs de un an de zile și are drept scop protejarea speciei de barză albă.



„Astăzi este o zi de sărbătoare pentru noi. Este 12 martie, Ziua Gărzii Naționale de Mediu, iar cu această ocazie am vurt să beneficiem și să lansăm un proiect pe care atât noi, echipa de proiect, cât și cetățenii din județ cred că îl vor îndrăgi. Proiectul se va desfășura pe cel puțin un an de zile și presupune identificarea cuiburilor de barză, analizarea riscurilor la care sunt expuse acest cuiburi și înălțarea acestora pe suport metalic, doar a cuiburilor care... citeste mai mult

