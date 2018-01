Vicepremierul Turciei, Bülent Arınç, a declarat ca este extrem de ingrijorat de coruptia morala care are loc in tara sa si ca si-ar dori ca femeile sa fie simboluri de castitate si sa nu rada zgomotos in public. Tweet 0 Comenteaza De asemenea, acesta...

Protv, 30 Iulie 2014