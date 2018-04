„Anul trecut cifra de afaceri a fost de 25 de milioane de euro iar pentru acest an am bugetat o creştere cu 18% a afacerilor. Volumul de mărfuri transportat în ianuarie-martie s-a menţinut la nivelul celui de anul trecut, acum suntem în licitaţii pentru clienţi noi“, a declarat pentru ZF Răzvan Pop, directorul general al companiei de transport. Bazele companiei din Arad au fost puse în 1997 de către antreprenorul Filip Miuţescu, aceasta fiind o afacere de familie.

Iniţial afacerea a început cu camionete ce transportau marfă pe relaţia România – Italia şi... citeste mai mult