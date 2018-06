La 10 ani de la primul trofeu important câştigat în carieră, la Roland Garros, Simona Halep a cucerit primul Grand Slam tot în capitala Franţei, în 2018, în momentul în care ocupă locul 1 mondial.

"De la 14 ani visez un titlu de Grand Slam, mă bucur chiar dacă nu am câştigat la Melbourne (n.r. – Australian Open). Am câştigat aici, în 2008 (n.r. - la junioare), şi era visul meu să câştig prima dată aici. Vreau să-i mulţumesc Petrei (n.r. - Kvitova), am văzut mesajul de la ea şi de la... citeste mai mult