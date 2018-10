Coşmarul prin care trece handbalista Ada Iliescu, 26 de ani, pare fără sfârşit. în vară a suportat o operaţie de hernie cervicală, dar probleme medicale au revenit. A suferit o cădere de calciu, a fost dusă la spital, iar acolo veştile au fost cutremurătoare. E suspectă de leucemie. Acum nu mai aude cu urechea dreaptă.

"Într-o primă fază, mi s-a spus că este o anemie severă, dar la Spitalul Fundeni mi s-a transmis că sunt suspectă de leucemie. Sper să nu fie aşa. Am repetat analizeze şi aştept rezultatul. Când credeam că am mai trecut un hop, constat că am ajuns la limită. Nu ştiu cât mai duc. La ultima operaţie, s-a întâmplat ceva... citeste mai mult

