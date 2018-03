O hainuta pentru caini de ... 1 milion de lire sterline!

Nu, nu e o hainuta obisnuita, banala. In primul rand, e ca o vesta de protectie, acoperita cu aur si impodobita cu briliante. Cu alte cuvinte, in Marea Britanie a fost confectionata cea mai scumpa imbracaminte pentru caini. Se vinde cu 1 milion de lire sterline, potrivit The Mirror.



Nepretuita vesta este comercializata de compania Doggy Armour. Hainuta a fost creata in colaborare cu producatorul de accesorii de lux VeryFirstTo.

Pe pagina de internet a magazinului pretul produsului este de numai 750.000 de lire sterline. Este un... citeste mai mult

