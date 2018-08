O fosta studenta de la Universitatea Cuza a trecut la cele vesnice in urma unui cumplit accident rutier! Zeci de mesaje de condoleante pe Facebook

O tanara galateanca si tatal ei au decedat in urma unui accident rutier grav produs in judetul Galati. Beatrice Munteanu, in varsta de 21 ani, fosta studenta la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi se afla in masina cu familia ei.

De vina ar fi un sofer de 48 de ani, originar din Austria. Acesta ar fi intrat intr-o depasire in curba si a acrosat autoturismul condus de tatal tinerei... citeste mai mult