La două luni și jumătate de la despărțirea de Adriana Bahmuțeanu, politicianul vorbește despre divorț și despre lupta pentru custodia celor doi copii. "Am plecat la birou și când am venit nu mai era nimeni acasă. Am primit o adresă de la poliție...

Evenimentul Zilei, 24 Octombrie 2012