O fostă Miss Rusia, în vârstă de 25 de ani, a devenit noua regină a Malaeziei, după ce s-a căsătorit cu sultanul Oksana Voe-vodina, care are dublul vârstei ei.

Drept urmare, la nunta lor extravagantă, organizată la Moscova, alcoolul a lipsit cu desăvârşire.

Vladimir Putin are o nouă iubită! Este o bombă sexy și ar avea o avere uriașă. Cine este rusoaica. Imagini incendiare! - VIDEO

Oksana este fiica unui chirurg ortoped şi a câştigat titlul de Miss în 2015.

Proaspătul ei soţ a fost ales şi a preluat tronul un an mai târziu, în 2016.

Urmăriți clipul de mai sus din „Observator”.

citeste mai mult

acum 52 min. in Externe, Vizualizari: 25 , Sursa: A1 in