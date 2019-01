Poftim? Ce ziceţi? Unde am văzut eu vreo maşină care să semene a floare? Ce are drezina cu albina? Evident... nimic! Vorbele astea nu au nici o noimă? Desigur! M-a lovit vreo criză "urmuziană"? Nu! Titlul de astăzi nu are nici un sens...

Bursa, 13 Aprilie 2018