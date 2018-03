O firma din Teleorman face afaceri de 2,3 mil. Lei anual, din vanzarea oualor de prepelita Fratii Anghel din Teleorman au pus bazele unui business de succes, bazat pe productia si vanzarea oualor si carnii de prepelita. Cei doi antreprenori detin ferma de Ecofarm Prodserv, afacere care a vandut in 2017, produse de aproximativ 500.000 de euro.

Afacerile fratilor Anghel cunosc un succes tot mai mare pe piata romaneasca, apetitul romanilor pentru carnea, dar in special pentru ouale de prepelita fiind in continua crestere. In 2017, ferma din Teleorman a...