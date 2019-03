Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 02022 Constanţa, a organizat o licitaţie pentru atribuirea unui contract aferent achiziţiei de cartofi de toamnă.

Astfel, atribuirea a avut loc la data de 5 martie 2019, fiind vorba de o valoare totală de 29.718,36 lei. Cantitatea totală de cartofi cumpărată este de peste 15.000 de kilograme. Firma câştigătoare este Stedyan Com SRL.

Stedyan Com SRL, în datele Registrului Comerţului

Conform Registrului Comerţului, SC Stedyan Com SRL a fost înfiinţată în anul 2003 şi are sediul social în Brăila. Societatea are un capital social subscris de 225.200 de lei, integral vărsat, şi un singur asociat, Dumitru Dănuţ... citeste mai mult