O firmă de construcţii din Medgidia, îşi cere falimentul, înglodată în datorii. Societatea a beneficiat de mai multe contracte cu statul.

Best Partener SRL din Medgidia a înregistrat pe 11 iunie un dosar la Tribunalul Constanţa prin care îşi cere falimentul, în calitate de debitor. Instanţa nu a stability încă un termen de judecată. Best Partener SRL are ca domeniu de activitate construcţiile şi a raportat pentru anul 2017 o cifră de afaceri de 307.691 şi pierderi de 10.412, cu doi angajaţi, dar şi datorii de 1.155.932 lei. Firma a beneficiat în trecut de opt contracte cu statul, în valoare de peste 350.000 de euro, clienţii săi fiind primăriile din Medgidia, Tortoman, Grădina şi Mircea... citeste mai mult