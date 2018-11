Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, a reactionat in fata amenintarii ca marile cluburi ale Europei sa infiinteze o competitie separata dupa modelul Euroligii din baschetul masculin.

“Superliga nu se va intampla. Este intr-un fel o fictuine sau un vis”, a declarat Ceferin pentru BBC.

La randul sau, Andrea Agnelli (reprezentantul Asociatiei Cluburilor Europene) a declarat ca nu s-a pus niciodata problema nici macar la nivel de discutie pentru o rupere de UEFA.

“Pot confirma ca niciodata nu am vazut, niciodata nu am discutat si niciodata nu am fost implicati in redactarea unui asemenea... citeste mai mult