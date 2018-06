O fetita si parintii ei au fost gasiti morti in casa, in Rovinari O fata de 12 ani si parintii ei au murit in propria casa, in Gorj. Cei trei au fost gasiti de un vecin, care a spart usa apartamentului la insistentele bunicii fetei care s-a ingrijorat ca nu ii raspundea nimeni la telefon. A fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cauzele care au dus la decesul celor trei.

Mai multe despre familie, Rovinari, au murit Social citeste mai mult

azi, 01:12 in Social, Vizualizari: 39 , Sursa: 9am in