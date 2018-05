O fetita in varsta de un an a murit dupa ce o ruda a lovit-o cu masina din greseala O fetita localitatea Mija, in varsta de un an, a murit marti dupa ce un sofer a dat cu spatele cu masina si a lovit-o.

Mai multe despre accident, a murit, fetita Social citeste mai mult

azi, 00:44 in Social, Vizualizari: 70 , Sursa: 9am in