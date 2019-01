O fetiță de 9 ani din Japonia va deveni cea mai tânără jucătoare profesionistă de „Go”, jocul de strategie. Conform The Guardian, ea va debuta în acest an.

Sumire Nakamura, care este la școala generală în Osaka, a început să joace Go la vârsta de 3 ani și își va începe cariera de la cel mai mic nivel, shodan, pe 1 aprilie.

Ea va doborî recordul de cel mai mic profesionist deținut de Rina Fujisawa, care avea 11 ani și jumătate când a devenit profesionistă acum 9 ani.

Nakamura a fost încurajată să joace de către tatăl ei,... citeste mai mult