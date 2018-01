O fetita de 13 ani din Baia Mare a nascut acasa, in prezenta fratelui de 10 ani. Copila a ramas gravida in urma unui viol O fetita de 13 ani a nascut singura, in baia unui apartament din Baia Mare, sub privirile speriate ale fratelui ei de 10 ani. In urma cu noua luni, copila a fost violata de un recidivist de 36 de ani, insa nu a spus nimanui nimic, de teama sa nu fie certata. Social Fetita a fost violata in urma cu noua luni, de un barbat de 36 de ani care a facut puscarie in trecut tot pentru viol, dar s-a temut sa spuna cuiva ce i s-a intamplat. In plus, ea nu si-a dat seama ca a ramas insarcinata.

In preajma Craciunului, copila a nascut singura in

