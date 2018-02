O fetita de 11 ani a nascut copilul fratelui ei O fetita in varsta de 11 ani din Spania a adus pe lume copilul propriului frate, in varsta de 14 ani. Cazul a intrat in atentia autoritatilor, care au demarat o ancheta. Mai multe despre Spania, copil, sarcina, fetita Foto: unsplash.com International citeste mai mult

azi, 18:16 in Externe, Vizualizari: 19 , Sursa: 9am in