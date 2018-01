Elena are numai doi ani și opt luni. E o minune că trăiește. Intestinul și vezica ei nu sunt funcționale, așa că o hrănesc aparatele. E în spital de când a venit pe lume și riscurile sunt foarte mari: insuficienţă renală, hepatică sau o infecție mortală. Are nevoie urgent de un transplant de intestin. Salvarea copilei poate veni din Statele Unite.

