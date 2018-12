Fetiţa, care a sosit în Statele Unite săptămâna trecută cu un grup de imigranţi, a murit de „deshidratare şi din cauza stării de şoc“, scrie The Washington Post.

The Associated Press precizează, citând ofiţeri vamali, că ea „nu băuse apă şi nu mâncase de câteva zile“.

Cuprinsă de convulsii la opt ore după ce a fost luată în custodie, fetiţa a fost transportată cu elicopterul la spital, unde a decedat.

Mii de imigranţi din America Centrală încearcă în prezent să ajungă în Statele Unite.

Originari în principal din Guatemala, Honduras şi El Salvador, ei spun că fug de persecuţie, sărăcie şi violenţă.

Preşedintele american Donald Trump a mobilizat armata la graniţa cu Mexic şi

