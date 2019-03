Brave Evie, care are numai nouă luni, are numeroase tumori la nivelul ficatului, coastelor, rinichilor și abdomenului.

Evie s-a născut cu o boală hepatică rară.

Un ficat i-a fost găsit în 24 de ore și doctorii i-au spus mamei sale, Nathalie, 26 de ani, și tatălui Dyllan, 27 de ani, că șansa de transmitere a bolii a fost de 0,5%. Evi are o soră geamănă, Katie și un alt frate în vârstă de 3 ani.

După transplant, Evie a petrecut cinci săptămâni în spital și a urmat o perioadă de recuperare. Dar mama ei a văzut o umflătură pe coaste în noiembrie anul trecut și doctorii au descoperit că celulele canceroase cresc în ficat și se răspândesc.

