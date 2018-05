O cititoare The Guardian s-a adresat printr-o scrisoare Mariellei, experta în relatții a publicației, povestind despre experiența care a marcat-o:

"Au trecut doar câteva săptămani de când soțul meu și-a luat viața iar acum începe să mă lovească realitatea și mă simt complet copleșită de frică când mă gândesc la viitor. Am aproape 40 de ani, nu am copii și am fost împreună cu soțul meu încă din adolescență. El a fost primul meu iubit și cel mai bun prieten al meu iar moartea lui a venit că un șoc complet. În afară de senzația de...

