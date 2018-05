Maryann Karinch, autoarea cărții „Sex și Cancer: intimitate, romantism, și iubire după diagnostic și tratament” se afla la un pas de divort cand a fost diagnosticată cu cancer al uterului.

În octombrie 2014, aceasta a observat nereguli in organism moment in care și-a făcut imediat programare la ginecolog, care i- a dat cea mai cumplită veste pe are o poți auzi: cancer. În această perioadă, viață alături de soțul ei, Jim, era aproape de sfârșit. Cei doi se certau din motive minore, nu mai aveau o conexiune romantică și erau pe... citeste mai mult