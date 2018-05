O femeie si bebelusul ei, salvati dintr-o rapa adanca de 10 metri Echipele de interventie au reusit sa salveze o femeie care a cazut intr-o rapa adanca de 10 metri, purtand baietelul in varsta de 1 an si 6 luni spate, intr-un port-bebe. Incidentul a avut loc in Caras-Severin.

azi, 18:34 in Social