Luni seara, in jurul orei 22:00 a avut loc un conflict sangeros in localitatea Tudor Vladimirescu, in urma caruia mai multi braileni au iesit “sifonati”. La 22:20 un brailean de 30 de ani a semnalat la numarul de urgenta 112 ca a fost batut si...

Info Braila, 25 Aprilie 2017