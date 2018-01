Jamie Scott, în vârstă de 33 de ani, a rămas însărcinată după ce a luat medicamente pentru fertilitate și testele au arătat că nivelul hormonilor a fost ridicat, indicând o posibilă naștere multiplă.

Ea și soțul său Skyler au suspectat că ar putea avea gemeni, dar un ecograf a arătat că așteaptă de fapt cinci copii, o șansă la 55 de milioane.

Familia lor care în acest moment are patru membri va ajunge la nouă în primăvara acestui an, când cei cinci copii se vor alătura celorlalți doi fii ai cuplului.

Jamie, din St George, Utah, a spus: „Când am avut... citeste mai mult