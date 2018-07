NOTE BAC. O femeie de 59 de ani din Dâmboviţa, cea mai în vârstă candidată la Bacalaureat în judeţ din această sesiune, a obţinut media 7,35. Absolventă a unui liceu din Târgovişte, femeia spune că nu a avut timp să înveţe prea mult, dar acum vrea să facă ”ceva medical”.

NOTE BAC. „Mă simt bine. Îmi pare rău că nu am luat note mai mari. Nu am avut timp să învăţ. Nu am învăţat. Am fost cu mama la spital, am fost şi eu bolnavă, am fost şi cu soţul la miere, iar de la 1 iunie văd şi de nepoţelul de 2 ani. Am apucat să mă uit puţin peste Geografie”, a declarat Elena Duţu.

NOTE BAC. Întrebată ce vrea să facă mai departe, femeia a spus că vrea... citeste mai mult