Cazul a fost făcut public de mama proaspetei mămici, care a filmat cu telefonul mobil în ce condiţii sunt nevoiţi oamenii din satul buzoian Jgheabu, comuna Mânzăleşti, să plece la medic. Pe imagini se vede drumul acoperit de noroi, care este impracticabil, iar maşina este trasă de boi pentru a putea înainta.

“Era fata mea în maşină. Este drumul care trece prin faţa casei mele. Fata a născut, prin cezariană, şi pleca la medic să scoată firele. Maşina a rămas în noroi. Am scos-o cu boii. Bebeluşul are două săptămâni. Era cu mine. Am filmat ca să vadă toată... citeste mai mult

