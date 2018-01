O femeie de 78 de ani susține că mănâncă zilnic două kilograme de nisip, dar are convingerea că această dietă neobişnuită a ajutat-o să-şi păstreze sănătatea.

„Am mâncat nisip în ultimii 63 de ani. Îmi place să fac asta şi nu cred că are vreun efect negativ. Nu am avut nicio problemă cu stomacul sau cu dinţii”, susține Husma Vati, potrivit gandul.info.

Femeia crede că cele două kilograme de nisip cu care se hrăneşte zilnic au ajutat-o să nu ajungă niciodată la medic. „Nu am fost niciodată la doctor, pentru că nu a fost nevoie. Am început să mănânc nisip când aveam 15 ani. Cred că mineralele din nisip îmi dau energia de care am nevoie. Nepoţii mei... citeste mai mult

