Într-o emisiune televizată, ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, invitată cu ocazia Zilei Muncii, a spus că tinerii studioşi ar trebui îndreptaţi către profesii practice şi că nu mai este nevoie de filosofi şi poeţi.

Vasilescu a mai declarat că ministerul pe care îl conduce a tăiat mai multe locuri pentru masterat şi doctorat de la unele „facultăţi culturale” şi le-a suplimentat pe cele politehnice. Când am auzit această declaraţie, am rămas perplex!

Persoane precum Olguţa Vasilescu ne fac să nu mai înţelegem nimic din ce se întâmplă în lume. Olguţa este o femeie lipsită de poezie. Or, să observi oamenii şi să le surprinzi o expresie, felul lor de a... citeste mai mult