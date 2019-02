O tragedie incredibila a umbrit o nunta in India! O femeie insarcinata a fost impuscata in timpul unei nunti, deoarece a refuzat sa danseze cu un invitat beat. Kulvinder Kaur, in varsta de 25 de ani, a fost impuscata de un nuntas, in timp ce dansa...

Buna ziua Iasi, 6 Decembrie 2016