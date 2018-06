O femeie din Rusia a fost omorata dupa ce un obiect de metal a cazut peste ea, de la etajul 16 al unui bloc. In momentul incidentului, aceasta se plimba pe strada impreuna cu baietelul ei. O mama din Rusia, in varsta de 38 de ani, a murit in...

Antena 3, 1 August 2016