O femeie din Arges a nascut in WC-ul spitalului. Nu stia ca e insarcinata O femeie in varsta de 33 de ani din comuna Ratesti, judetul Arges, a nascut luni seara, in WC-ul Spitalului Judetean Arges. Tanara ajunsese la spital dupa ce avusese sangerari vaginale anormale, fara sa stie ca este insarcinata. Mai multe despre spital, insarcinata, femeie, Arges, wc Foto: Sjupitesti.ro Social citeste mai mult

azi, 18:17 in Social, Vizualizari: 54 , Sursa: 9am in