Galina Rakushina, o rusoaica in varsta de 30 de ani stransese bani in mare secret, pentru a-i face o surpriza partenerului de viata.

A apelat la medicii unei clinici din Moscova, care au asigurat-o ca totul va decurge perfect, potrivit stirilekanald.ro.

Operatia s-a transformat, din nefericire, intr-o tragedie. Medicii i-au administrat un anestezic foarte puternic in timpul interventiei, substanta care i-a oprit inima. Au reuşit sa o stabilizeze pentru scurt timp, insa lipsa de oxigen la nivelul creierului a facut ca... citeste mai mult